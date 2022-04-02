Mübadele dönemini yakından tanıdılar

‘Okulun Ötesinde’ projesi çerçevesinde Mübadele Evi’nde buluşan çocuklar, “Mübadil Görükle’nin Hikayeleri ve Mübadil Çocuk Oyunları” etkinliğiyle hem oyun oynadılar, hem de mübadil kültürünü tanıma fırsatı buldular.

Nilüfer Belediyesi, bünyesinde bulunan kültürevi ve müzelerde kültürel miras farkındalığının kazanılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi işbirliği ile “Okulun Ötesinde” projesine ev sahipliği yaptı. Bursa genelinde uygulanan projenin Nilüfer etabında ilkokul, ortaokul ve lise gruplarına yönelik planlanan eğitimlerde öğrenciler, Nilüfer’in müzelerinde ve kültür rotalarında bir araya gelerek, kentin öyküsü, müzecilik, bellek kavramlarını tanıyacak, koleksiyonlar hakkında detaylı bilgi sahibi olacak. Kültür rotaları üzerinde de yürüyüş yapacak öğrenciler, bölgenin biyolojik çeşitliliğini tanıyarak, drama atölyesi ile doğa tahribatı ve kirlilik süreciyle ilgili bilinçlenecekler.

Projenin ilk etabı, ‘Kentin öyküsü’ temasıyla “Mübadil Görükle’nin Hikayeleri ve Mübadil Çocuk Oyunları” konusu ile gerçekleşti. Görükle Mübadele Evi’ne gelen Yıldırım Hasan Ali Yücel İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, mübadele dönemini, göç ve mübadil kültürü, Görükle’de mübadele dönemi öncesi ve sonrası yaşam konusunda bilgilendirildi. Mübadele Evi’ndeki o dönemin izlerini taşıyan koleksiyonu yakından izleyen çocuklar, yıllar öncesinin oyuncaklarıyla oynayarak renkli anlar yaşadı.

Proje doğrultusunda, Edebiyat, Fotoğraf, Müzik Enstrümanları müzeleri, Sanat Kahvesi gibi mekanlarda atölyeler, kültür rotalarında da yürüyüş etkinlikleri düzenlenecek.