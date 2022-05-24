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MS duyarlılığı sergisi

Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Multipl Skleroz (MS) hastalığına dikkat çekmek amacıyla oluşturulan sergi izlenime açıldı.

BURSA 24.05.2022, 12:19
MS duyarlılığı sergisi

Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Multipl Skleroz (MS) hastalığına dikkat çekmek amacıyla oluşturulan sergi izlenime açıldı.

Bursa’nın kültürel, tarihsel ve sosyal zenginliğini tanıtmak anlamında önemli bir rol üstlenen Tayyare Kültür Merkezi anlamlı bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Daha önce MS teşhisi konulan erken teşhis ve tedaviyle hastalığı yenmeyi başaran Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Gökay Yavuz ve öğrencileri tarafından hazırlanan MS Toplumsal Farkındalık Sergisi izlenime açıldı. Sergi açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Taşdelen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yavuz, Bursa Multipl Skleroz Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Turan, Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Meral Seferoğlu, okul yöneticileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmaları öncesinde Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anaolu Lisesi öğrencisi Fadile Demir, öğretmeni Gökay Yavuz’un MS teşhisi konulduğu sırada ve tedavi sürecinde iyileşene kadarki yaşamını hikayeleştirdiği metni katılımcılara okudu.

Toplumsal farkındalık

Sergi açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, serginin Türkiye’de bir ilk olduğunu söyledi. Herkesin hasta olma ihtimali olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “İnsan sağlığının kıymetini bilmeli. Hepimiz hasta olma potansiyeline sahibiz ve sağlığımızı kaybetmeden gerekli tedbirleri almalıyız. Ülkemizde 80 bin civarında MS hastası bulunuyor. Fakat bilinenin dışında yüzbinlerce insan vardır ve bu insanlar yürüyemiyor, göremiyor, elleri tutmuyor ama MS hastası olduklarının farkında bile değiller” dedi. Serginin şimdiden birçok ilden talep edildiğini söyleyen Başkan Aktaş, “Bu serginin amacı insanlara MS’i tanıtmak, bilinçli bir tedaviye başlamalarını sağlamak ve toplumsal bir farkındalık oluşturmak. Gökay hocam gibi irade ortaya koymalarını sağlamak. Kendisini yürekten kutluyorum. Dolayısıyla Türkiye’de bu türden ilk MS sergisini gerçekleştirmiş oluyoruz ve ülke genelinde şimdiden ses getirdi. Sergiyi gerçekleştiren okulumuza başta İstanbul olmak üzere Kayseri, İzmir ve daha birçok şehirden sergi açmak için teklifler geliyor. Eğer şehirde ve ülkede böyle farkındalık oluşturacak çalışmalar varsa, bu çalışmalara bütün tesislerimiz sonuna kadar açık” diye konuştu.

Erken teşhis önemli

Bursa Multipl Skleroz Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Turan da Mayıs ayının üçüncü haftasının Dünya MS Haftası olarak kutlandığını belirtti. Bu haftanın bütün dünyada çeşitli etkinliklerle kutlandığını dile getiren Turan, “MS kötü bir hastalık değil. Erken tedavi edilirse, uygun tedavilerle, yardımcı desteklerle, MS hastaları yüzde 80 iyiye dönüyor. Her MS hastası illaki kötü gidecek diye bir şey yok. Erken teşhis, erken tedavi bu hastaları büyük bir ölçüde normal yaşamında tutuyor” dedi.

Doç. Dr. Meral Seferoğlu ise, “Bu sergi bize MS’li bir bireyin neler başarabileceğini, kendisiyle ve sosyal çevresiyle olan ilişkisini anlatıyor. Bu sergide hepimizin öğreneceği çok şey var” dedi.

Multiple Skleroz hastalığının belirtileri, teşhis ve tedavi süreci, hastanın psikolojik durumu, toplumun hastaya karşı davranışı gibi konuları ele alan sergi 28 Mayıs tarihine kadar 09:00 - 17:00 saatleri arasında gezilebilecek.

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