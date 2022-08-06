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Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde göl yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

BURSA 06.08.2022, 16:38
Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde göl yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, göl istikametinden Orhangazi istikametine gitmekte olan Kenan H. İdaresindeki 16 ANS 079 plakalı otomobile Örnekköy kavşağında sağ taraftaki otopark alanında giriş yapmak istediği esnada aynı istikamete giden İbrahim Y. İdaresindeki 16 AND 308 plakalı motosiklet çarptı. Motosiklet ile birlikte savrulan sürücü İbrahim Y. yaralandı. Yaralı genç sürücüye ilk müdahale çevreden gelen vatandaşlar tarafından yapıldı. İbrahim Y. ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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