Montaj hatalarına hibrit çözüm

Hibrit konum kontrol sistemleri ile montaj hatlarındaki hataları gerçek zamanlı tespit ederek önlenmesi hedefleniyor.

2021’den bu yana ULUTEK Teknopark’ta faaliyetlerini sürdüren OXODES firması, hibrit teknolojiler yardımıyla milimetrik hassasiyette konum tespitine dayalı endüstride kontrol ölçüm sistemleri geliştirerek montaj hatlarında personel kaynaklı hataları gerçek zamanlı tespit ederek bu hataları engellemeyi hedefliyor. 5 kişilik çekirdek bir ekiple önemli bir proje geliştirdiklerini kaydeden Oxodes firmasının sahibi Mert Ali Özel, “Görüntü işleme tabanlı endüstriyel üç boyutlu tarama sistemlerimiz ile üretilen parçaların boyut, renk, çizik gibi hatalarının tespitini ve raporlamasını gerçekleştiriyoruz. Bu sayede seri üretimi aksatmadan, üretilen parçaların hatalı olup olmadığını personelden bağımsız olarak raporlayarak üretimde tam kontrolü mümkün hale getiriyoruz. Firmaların zaman, maliyet, prestij ve kalite kayıplarının en aza indirilmesine imkan sağlıyoruz. Hedefimiz, özellikle görüntü işleme teknolojisini kullanarak endüstride yaşanan üretim hatalarını en aza indirmek. Forkliftlerin görüş alanını arttıran kamera sistemimizi ve endüstride kullanılan montaj ekipmanlarının açı kalibrasyonunu yapan sistemlerimizi ticarileştirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Başta otomotiv ana ve yan sanayi olmak üzere beyaz eşya, makina imalatı ve savunma sanayine hizmet verdiklerini de belirten Mert Ali Özel, “Geliştirdiğimiz teknoloji ile Türkiye’de ve dünya genelinde üretim işlemi bulunan tüm sektörlerin, dijitalleşmesine ve daha verimli hale gelmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bunun yanında, kalıp sektöründe büyük ölçekli parçaların ölçüm sürelerini en aza indiren ‘akıllı ölçüm probu’ geliştiriyoruz. Türkiye’de bulunan global firmalarla çalışmış olmanın avantajını kullanarak kısa süre içerisinde ihracatı hedefliyoruz” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nden biri akademisyen olmak üzere 4 mezunun firma bünyesinde yer aldığını belirten Özel, “Üniversite eğitimimiz sırasında ULUTEK Teknopark’ın girişimcilik eğitimi faaliyetlerinden yararlanmaya başladık” dedi.