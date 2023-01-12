Moliere’in Cimrisi İnegöl’de kahkaha tufanı yaşattı

İnegöl Belediyesi’nin Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Şehir Tiyatrosunun sahnelediği Moliere’in eseri “Cimri” tiyatro oyunu, İnegöllülerle buluştu.

İnegöl Belediyesi, kış gecelerini kültür sanat etkinlikleriyle süslüyor. Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu İnegöllü sanatseverlerle buluştu. Fransız komedya yazarı Moliere’in eseri “Cimri” tiyatro oyunu ile seyirciyi buluşturan Şehir Tiyatrosu ekibi, performansı ile büyük beğeni topladı.

İnegöl’de kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen gösteriye, ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. Volkan Derman’ın yönettiği oyun, 20.00’da başladı. Moliere’in ‘Cimri’si, Paris’in burjuva kesiminin çılgınlık düzeyine ulaşmış para tutkusunun komedyasını sahneye taşıyor. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu da bu hikayeyi Beşinci Mevsim Kültür Merkezi sahnesine başarıyla taşıdı. Parayı bütün yaşamsal değerlerin üzerinde tutan, bu yüzden kendi insani özüne ve çevresine yabancılaşan insanın içine düştüğü çelişkileri, gülünç ve zavallı durumu sergileyen oyunda, parayı temel değer ve yaşamın tek ölçü birimi sayan yaşam anlayışına eleştirel bir bakış sunulmuş. Harpagon’un hikayesi, izleyiciyi güldürürken aynı zamanda insani değerlerin nereye geldiğini düşündüren bir eser.