Mobilya UR-GE’nin yeni rotası Fas

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Ticaret Bakanlığı destekleriyle çalışmalarını sürdüren Bursa Mobilya Sektörü Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi üyeleri ihracat için Fas pazarına odaklandı. Bursalı sektör temsilcileri proje çerçevesinde düzenlenen ilk B2B organizasyonunda 70’i aşkın Fas firması ile bir araya gelerek, 400’ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, projeleri ile Türkiye’nin ihracat odaklı büyümesine katkı sağlamaya devam ediyor. BTSO öncülüğünde yürütülen Mobilya UR-GE Projesi’ne katılan firmalar, ihracatta rotasını Fas’a çevirdi. Daha önce ABD pazarında incelemelerde bulunan UR-GE projesi üyeleri, ilk B2B organizasyonu için Fas pazarını tercih etti. 4 bin 500 kilometre uzaklıktaki Kazablanka kentine yeni iş bağlantıları kurmak için gelen sektör temsilcileri başarılı bir şekilde B2B organizasyonunu tamamladı. Programa 70’i aşkın Faslı firma katılırken, 400’ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildi. Etkinlik sayesinde sektör temsilcileri, Afrika’ya açılan kapı olarak gösterilen Fas’ta yeni iş bağlantıları için önemli bir adım atmış oldu.

“Fas’ta 170 Türk firması var”

Faslı sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, Kazablanka Ticaret Müşaviri Burcu Özergül Çolak da Bursalı firmalarla bir araya geldi. Programda konuşma yapan Çolak Fas’ta 170 Türk firmasının faaliyette olduğunu söyledi. Türkiye’nin Fas ile ticaretinde son yıllarda artış gözlemlendiğini ifade eden Çolak, “İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 4 milyar dolar. Ticaret Müşavirliği olarak bakanlığımızın firmalarımıza sunduğu destekleri anlatıyoruz. Fas’ta Bursalı mobilya sektörü temsilcilerimizi görmekten memnunuz. Umarım bu görüşmeler ileride ticari işbirliklerine dönüşür” dedi.

“Çok olumlu dönüşler aldık”

BTSO 12. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Keleş, Mobilya UR-GE çerçevesinde Fas’ın en önemli ticaret merkezlerinden Kazablanka’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “Etkinlik beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Faslı firmaların programa yoğun ilgi göstermesi memnuniyet verici. Bizler Türkiye için ihracatın, istihdamın ve üretimin önemini çok iyi biliyoruz. İhracat için dünyanın her coğrafyasında olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“İlk etkinlikte güzel bir başarı yakalandı”

BUTTİM Başkanı ve UR-GE Proje Üyesi Sadık Şengül, programa katılan tüm firmaların çok memnun ayrıldığını belirterek, “15 firma ile direkt ve net görüşme yaptım. Kısa süre içinde benden dönüş bekliyorlar. Gerçekten nokta atışı firmalar getirilmiş. Bu organizasyon bizim için bir ilk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Biz rakip değil, yol arkadaşıyız”

UR-GE Proje Üyesi Hasan Tolga Aksoy, ev mobilyası segmentinde üretim yaptıkların ve 30 ayrı ülke ile ticaretlerini sürdürdüklerini belirterek, “UR-GE üyesi firmalar birbirlerini rakip değil, yol arkadaşı olarak görüyor. Herkes burada ilgilendiği müşterileri, başka hangi firma ile tanıştırabiliriz diye çabalıyor. Çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Firma olarak Fas’a daha önce ihracatımız vardı ama istediğimiz ölçüde değildi. Pazarı yerinde görmek, müşteri taleplerini duymak bizim için avantaj oldu.” şeklinde konuştu.

“Fas cazip bir pazar”

UR-GE Proje Üyesi Mustafa Güzelyazıcı, UR-GE üyelerinin ‘birlikten kuvvet doğar’ prensibi ile hareket ettiğini belirterek, firma olarak ihracatı artırmak adına çalışmaya devam edeceklerini söyledi. UR-GE Proje Üyesi Durmuş Kumru, BTSO’nun öncülüğünde gerçekleştirilen ilk B2B organizasyonun ihracata katkı sağlayacağına inandığını belirterek, “Faslı firmaların niteliği bizleri çok mutlu etti. Firmalarımızın burada yeni iş bağlantıları kuracağına inanıyorum.” diye konuştu. UR-GE Proje Üyesi Ümit Çelek ise UR-GE ile ABD’den sonra ikinci defa yurt dışı deneyimi yaşadığını belirterek, Fas’ın mobilya sektörü için cazip bir pazar olduğunu vurguladı.

“Firmaların kalitesi çok iyi”

Fas’ta faaliyet gösteren KİTEA firmasından İbrahim El Abdouni, uzun yıllardır Türk firmalarıyla ticaret yaptığını belirterek, “Türkiye ile çalışmaktan memnunuz. Örneğin bu yıl Türkiye’den ev ve ofis mobilyası almaya başladık. Bu etkinlik ile mobilya alanında Bursalı firmalarla tanıştık. Firmaların kalitesi oldukça iyi. 3-4 firma ile ileride birlikte çalışmayı arzuluyoruz” dedi.

Sudan’dan iş görüşmesi için geldi

Fas’ta 10 yıldır mobilya dekorasyon üretimi yapan Ahmet Ateş, “Bizler ürünlerimizin yüzde 100’ünü Türkiye’den temin ediyoruz. Özellikle Bursa firmaları ile çalışıyoruz. Fas’ta Bursalı firmaları görmek bizleri memnun etti.” dedi. Sudan’dan iş görüşmesi yapmak için Kazablanka’ya gelen Mehmet Ökmen ise, “7 yıldır Sudan’da yaşıyorum. Bursalı firmaları dinlemek için Sudan’dan geldim. Fas’ta showroom yatırımı yapmak istiyorum. Bu noktada önümüzdeki dönemde Bursalı firmalarla çalışabilirim” şeklinde konuştu.