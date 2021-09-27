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Mobil koyun banyosu çobanların ve koyunların hizmetinde

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde belediye tarafından üretilen mobil koyun banyosu hizmete girdi. Köy köy dolaşan mobil banyo sayesinde koyunlar tertemiz oluyor.

BURSA 27.09.2021, 09:45
Mobil koyun banyosu çobanların ve koyunların hizmetinde

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde belediye tarafından üretilen mobil koyun banyosu hizmete girdi. Köy köy dolaşan mobil banyo sayesinde koyunlar tertemiz oluyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin, hayvan yetiştiricilerine destek sağlamak maksadıyla kendi atölyelerinde üretip geliştirdiği ‘Mobil Koyun Banyosu’ pilot uygulamayla kırsal Ocaklı mahallesinde görücüye çıktı.

Mustafakemalpaşa’da tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün yürütücüsü olduğu proje ile küçükbaş hayvanlar için tasarlanan mobil koyun banyosu çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün kendi imkanlarıyla üretimini yaptığı ‘Yerli Koyun Banyosu’ için Ocaklı mahallesinde tanıtım programı düzenlendi.

Koyun üreticisi Ahmet Eser’in fikriyle hayata geçirilen proje ile küçükbaş hayvanlar, ilaçlı suyla doldurulan özel tasarlanmış havuza girerek, keneler ile parazitlerden temizlenecek. Proje ile özellikle küçükbaş hayvanlarda verim kaybına neden olan parazitlerle mücadele de zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak.

Mustafakemalpaşa’da tarım ve hayvancılığı geliştirmek, teknik destek sağlamak ve yeni fikirlerle sektörü daha iyi yerlere taşımak için çalışmalar yapıldığını anlatan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Yerli koyun banyosunu da biz yaptık. Koyun üreticisi Ahmet Eser Beyin fikri teknik kadromuzla birleşince ortaya müthiş bir tarım makinesi çıktı. Pilot bölgemiz Ocaklı’daki testlerden başarıyla geçen sistemi seri üretime geçirerek bölgemizin tamamındaki hayvan yetiştiricilerimizin hizmetine sunacağız. Mustafakemalpaşalı üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

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