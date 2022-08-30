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Miniklerin 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Parkur AVM’ye gelen yüzlerce çocuk, 30 Ağustos Zafer Bayramını aileleriyle birlikte coşkuyla yaşadı.

BURSA 30.08.2022, 17:39
Miniklerin 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Parkur AVM’ye gelen yüzlerce çocuk, 30 Ağustos Zafer Bayramını aileleriyle birlikte coşkuyla yaşadı.

’Mutlu Oyuncak Dükkanı’nın sevilen karakterleriyle buluşan minikler, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle dağıtılan bayrak ve bando gösterisiyle unutulmaz gün yaşadı. Minikler hep bir ağızdan çalınan marşlara da eşlik etti.

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