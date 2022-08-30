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Miniklerin 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Parkur AVM’ye gelen yüzlerce çocuk, 30 Ağustos Zafer Bayramını aileleriyle birlikte coşkuyla yaşadı.
BURSA 30.08.2022, 17:39
Parkur AVM’ye gelen yüzlerce çocuk, 30 Ağustos Zafer Bayramını aileleriyle birlikte coşkuyla yaşadı.
’Mutlu Oyuncak Dükkanı’nın sevilen karakterleriyle buluşan minikler, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle dağıtılan bayrak ve bando gösterisiyle unutulmaz gün yaşadı. Minikler hep bir ağızdan çalınan marşlara da eşlik etti.
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|4
|7
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|0
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|3
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|3
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|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
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|3
|2
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|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|4
|10
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
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|9. Liverpool
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|5
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|4
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|4
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|4
|4
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|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
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|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
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