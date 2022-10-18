Miniklerden can dostlara ziyaret

Yıldırım Belediyesi, çocuklarda hayvan sevgisi farkındalığı oluşturmak hedefiyle Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi’nde çocukları misafir ediyor.

Yıldırım Belediyesi, sokak hayvanlarının rehabilite ve tedavi edildiği merkezde, ilçe ve il genelinde yaşayan vatandaşların bilinçlendirilmesi hedefiyle örnek projeleri hayata geçiriyor. Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi’nin bu haftaki ziyaretçileri Yıldırım Belediyesi Kreşi’nin öğrencileri oldu. Barınaktaki uzmanların gezdirdiği çocuklar, can dostlarla vakit geçirerek doyasıya eğlendi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa’daki köklü vakıf kültürünün yaşatıldığı Yıldırım’da, her canlıya değer verildiğini söyledi. Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün sokak hayvanlarını korumak, onlara daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sunmak için yoğun şekilde çalıştığını belirten Başkan Yılmaz, “Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi’mizde 2019 yılından bu yana 27 bin 90 hayvanı tedavi ederken, 2 bin 188 hayvanı da sahiplendirdik. Ayrıca yemek bulmakta zorlanan hayvanlar için, daha önceden belirlenen noktalara düzenli olarak mama bırakıyoruz. Sokak hayvanları için parklara, caddelere, sokaklara su kapları yerleştiriyoruz. İlçemizin birer sakini olarak gördüğümüz can dostlarını korumaya, onlar için daha güvenli hayat alanları oluşturma devam edeceğiz” ifadesini kullandı.