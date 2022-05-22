Minik ressamların eserleri görücüye çıktı

Yıldırım Belediyesi’nin Yıldırım Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yaptığı ve her yaştan Yıldırımlıya sanatın farklı dallarında eğitimlerin verildiği Yıl-Mek kurslarında sona gelindi. Bağlaraltı ve Erikli Çocuk Aktivite Merkezi’nde dönem boyunca resim eğitimi alan kursiyerler, çeşitli tekniklerle oluşturdukları eserleri açtıkları sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu.

Barış Manço Kültür Merkezi fuaye alanında açılan sergi ziyaretçilerinden tam not aldı. Çocuk ve Gençlik Aktivite Merkezlerinde başlattıkları kurslarla yüzlerce Yıldırımlı çocuğa ulaştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Verdiğimiz eğitimlerle çocuklarımızın sosyal, kültürel, sanatsal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Küçük yaşta fark edilen yetenekler ileride onların hayatını doğru yönlendirmesini sağlayacaktır. O resimlere verilen emek, onlara verilen göz nuru, yürek, duygu, düşüncenin değeri paha biçilemez. Yıldırım’ın geleceği olan evlatlarımız için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz” dedi.