Minik kalplerdeki hayvan sevgisi ödüllü projeyle güçlendirildi

Gürsu Belediyesi’nin tüm belediyelere model olabilecek en yenilikçi proje olma ödülü kazanan “Hayvan Dostu Şehir Projesi” çerçevesinde düzenlenen programda, Gürsulu minik kalplerdeki hayvan sevgisi yeşertildi.

Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın katılımıyla, Selcen Hatun Anaokulu’nda gerçekleştirilen program, hayvan maskeleri takan, yüzlerini hayvan figürlerine boyayan çocuklar ve Hacivat Karagöz gösterisiyle renklendi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Miniklerimizin tertemiz kalplerinde zaten var olan hayvan sevgisini,sorumluluk bilinciyle taçlandırarak farkındalıklarını güçlü kılmak amacıyla düzenlediğimiz programda çocuklarımıza hayvanları beslemeleri için mama ve hayvan figürlerinin bulunduğu boyama kitaplarıyla, “Hayvan Dostu Gürsu Belediyesi” yazan kitap ayraçları hediye ettik. Dünya tüm canlılar iyi oldukça daha güzel. Gürsu’muzdaki sokak hayvanlarınınen iyi koşullarda ve doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla oluşturmakta olduğumuz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’mizi inşallah yakında hizmete açacağız. Tüm belediyelere örnek olmasını istediğimiz güzel çalışmalara imza atacağız. Tüm canlıların yaşam haklarını korumaya duyarlı, kalpleri hayvan sevgisiyle sıcacık olan aydınlık nesillerin yetişmesini diliyorum” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Sahipsiz Evcil Ve Sokak Hayvanlarının Barınma Ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir Ve Proje Yarışması” nda, 380 proje arasından, “Enpati Hayvan Dostu Şehirler” başlığında birincilik ödülü kazanan proje çerçevesinde; Tam donanımlı mobil veteriner aracıyla sokak hayvanlarının bakım ve tedavi hizmetleri yapılacak; yem hazırlama istasyonuyla, yemek artıkları hayvan yemine dönüştürülecek; e-pati sistemiyle bakım ve tedavi hizmeti verilen tüm sokak hayvanlarının yapılan tüm işlemleri ve konumları takip edilecek; yemmatik sistemleriyle beslenmeleri sağlanacak; gönüllülerle iş birliği hizmetleri yapılacak; 7’den 70’e tüm halkın farkındalığını taze tutacak etkinlikler gerçekleştirilecek.

Gürsu Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nce oluşturulan Proje çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar Hacivat Karagöz gösterisiyle neşeli anlar yaşadı.

Çeşitli etkinliklerle misafirlerini ağırlayan minikler program sonrası günün hatırası olarak protokol üyeleriyle birlikte fotoğraf çekildi.