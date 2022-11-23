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Minibüs duvara çarptı, kiviler yola saçıldı: 1 yaralı
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs duvara çarptı. Kaza sonrası sürücü hafif yaralanırken araçtaki kiviler yola saçıldı.
BURSA 23.11.2022, 19:51
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs duvara çarptı. Kaza sonrası sürücü hafif yaralanırken araçtaki kiviler yola saçıldı.
Yalova’dan yüklediği kivileri Eskişehir’e götüren Mustafa E. yönetimindeki 26 ABV 580 plakalı minibüs Orhangazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kaza sonrasında sürücü hafif yaralanırken araçta bulunan kiviler yola saçıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.