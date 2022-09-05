Mini mini birler okula dans ederek başladı

Bursa’da 2022-2023 eğitim-öğretim yılı okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ile veliler uyum eğitimi için ders başı yaptı. Öğrencilerin heyecanını yenmek için okulun bahçesinde dans gösterisi yapıldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi, Bursa’da da okulla ilk kez tanışacak minikler için uyum haftası başladı. Veliler ve çocukları, öğretmenleri tarafından sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okulun bahçesi, giriş-çıkış gibi okulun iç ve dış mekanlarını beraber gezerek tanıyacak. Veliler, okul yönetimi ile de tanışma fırsatı yakalayacak. Okulun ilk günü büyük heyecan yaşayan öğrenciler, okulun düzenlediği dans gösterisiyle bir nebze de olsa rahatlama fırsatı buldu.