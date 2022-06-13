Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nde mekanik tesisat semineri

Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin düzenlediği seminerde Makine Mühendisi Hamit Mutlu, Mimari Proje Tasarım Süreçlerinde Mekanik Tesisat konusunda, oda üyelerine bilgi aktardı.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi, üyelerine yönelik düzenlediği seminerlerine devam ediyor. Makine Mühendisi Hamit Mutlu, Mimari Proje Tasarım Süreçlerinde Mekanik Tesisat konusunda oda üyelerine sunum yaptı.

Mekanik tesisat ile ilgili olarak tesisatı döşeyecek mühendisin mimarlara sorular sorup, ona göre proje hazırlaması gerektiğini ifade eden Mutlu, mekanik tesisatın sıhhi, ısıtma, soğutma, havalandırma, bahçe sulama, doğalgaz ve yakıt, yangından korunma ve otomatik kontrol ve bina işletim sistemi gibi alanları kapsadığını söyledi.

Mutlu şöyle devam etti:

“Bir binanın ana planlayıcısı mimardır. Mimarın, yaptığı tasarımı değerli hale getiren birçok çalışma arkadaşı vardır. Bunlar, statik proje mühendisi, jeoloji mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, peyzaj mimarı ve içmimardır. Makine mühendisleri olarak her meslek dalında çalışanlara bilgiler vererek inşaatın kalitesini artırmak elimizde. Ancak kalitesiz binaların ortaya çıkmasında kendi rolümüzü de sorgulamamız gerekir.”

Mimari projelerde dış, iç, toprak temaslı duvar, zemine oturan döşeme ve çatı gibi inşai elemanların kesit projelerinde, yapıda kullanılacak ısı izolasyon malzemesinin ve kalınlığının belirtilmesine özen gösterilmesi gerektiğine işaret eden Mutlu, ısı yalıtım raporu ile mimari projenin uyumunun zorunlu olduğunu kaydetti.

Mutlu, ısıtma ve soğutma tesisatında binada kullanılan pencere doğramalarının ve camların kapasitelerinin hesaplanmasında en önemli parametrelerden biri olduğunu ifade ederek, “Günümüzde şeffaf elemanların çok fazla kullanıldığı o kadar çok bina üretilmektedir ki bu durumda şeffaf elemanların U değeri çok önemli hale gelmektedir. Yine projenin mimari bürodan ilk avam çalışmaları geldikten sonra su depoları, su deposu makine daireleri, ısıtma merkezi alanının belirlenmesi, yakıt seçimi, yakıt deposu, yakıt taşınması, baca şaftının ayarlanması, ısıtma kazanları için taze ve egzoz havalandırma açıklıklarının belirlenmesi, makine dairelerinin havalandırılması için taze hava ve egzoz havalandırma tesisatının güzergah ve dış ortam ile olan ilişkisinin planlaması da önemli” diye konuştu.

Mutlu, binalarda yangın projesinin de önemli konulardan biri olduğunu, depremlerden sonra en çok karşılaşılan olumsuzluklardan birinin yangın olduğuna dikkat çekti.

Seminerde, su depolarına ve su depolarının emniyetine de değinen Mutlu, ayrıca günümüzde küresel iklim krizi nedeniyle enerji ve su kaynaklarının etkili kullanılmasının da mekanik tesisat ile binalarda mümkün olduğunu dile getirdi.

Seminerin sonunda Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Hamit Mutlu’ya teşekkür plaketi takdim etti.