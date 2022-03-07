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Mimar ve mühendislerden Büyükşehir’e övgü

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve halen 2 megavat/saat elektrik enerjisi üreten Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi, akademik odaların temsilcilerinin ardından Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Bursa Şubesi’ni ağırladı.

BURSA 07.03.2022, 11:00
Mimar ve mühendislerden Büyükşehir’e övgü

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve halen 2 megavat/saat elektrik enerjisi üreten Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi, akademik odaların temsilcilerinin ardından Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Bursa Şubesi’ni ağırladı.

Küresel ısınma, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemi giderek artan sorunlar arasında yer alırken, Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadeleden taviz vermiyor. Mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması hedefiyle kentin altyapısını güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması için her yıl yeni yatırımları devreye alıyor. Bu kapsamda Bursaray istasyonlarının çatısını birer güneş enerjisi santraline dönüştürmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, Yenikent Katı Atık Depolama sahasında metan gazından elektrik üretimini ve BUSKİ su depolarının girişlerine kurulan HES’ler vasıtasıyla da enerji üretimini giderek artırıyor. Son olarak yap-işlet-devret modeliyle kente Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi’ni şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile hem elektrik enerjisi üretiyor hem de sahaya giden atık miktarını yarı yarıya düşürüyor.

Tesise gelen karışık belediye atıkları ‘cinslerine göre’ mekanik ayırma tesisinde tasnif edildikten sonra, organik atıklar biyogaz tesisine alınarak metan gazından elektrik üretiliyor. Bakiye atıklar düzenli depolama alanına, kalorifik değeri olan atıklar ‘atıktan türetilmiş’ yakıt hazırlama tesisine, geri kazanımı mümkün atıklar ise lisanslı firmalara gönderiliyor. Bu işlemler sayesinde, sahaya giden atık miktarında yüzde 50’lik azalma meydana geliyor. Biyogaz tesisinde ilk tankın devreye alınmasıyla, halen saatte yaklaşık 2 megavat enerji üretiliyor. Yılsonuna kadar enerji üretim kapasitesi yaklaşık 10 megavat/saate ulaşacak ve düzenli depolama sahasından elde edilen deponi gazı ile birlikte 12 megavat/saat enerji üretimi gerçekleştirilerek, yaklaşık 75 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanmış olacak.

Evsel atıkların enerjiye dönüşümü konusunda önemli bir çevre projesi olan Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi, kısa sürede akademik odaların da ilgi odağı haline geldi. Geçtiğimiz haftalarda Bursa’daki akademik oda temsilcileri tarafından ziyaret edilen tesis, bu kez de Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Bursa Şubesi tarafından incelendi. MMG tarafından düzenlenen ve aralarında ilgili bölümlerde eğitim gören öğrencilerin de bulunduğu 75 kişilik grup, evsel atıkların ayrıştırılması ve enerjiye dönüşüm sürecini yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Kontrol ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı tarafından tesis hakkında bilgilendirilen mimar ve mühendisler, tesisin daha sağlıklı bir çevre için önemli yatırım olduğu fikrinde birleşti.

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