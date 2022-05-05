Mimar Sinan Spor Kompleksi’nde sona yaklaşılıyor

Yıldırım Belediyesi, Mimar Sinan Spor Salonunu, yürüyüş yolları, spor eğitim merkezleri, havuzları ile dört dörtlük spor kompleksine dönüştürüyor.

Yıldırım Belediyesi’nin Mimar Sinan Spor Tesisi’nde yaptığı renovasyon çalışmalarında sona gelindi. Yaz ayında hizmete açılacak spor tesisinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tesisin ek yatırımlarla daha modern ve çok amaçlı bir komplekse dönüştürüleceğini söyledi. Yürütülen projenin yüzde 90 oranında tamamlandığını kaydeden Başkan Yılmaz, “Mimar Sinan Spor Tesisimizi daha modern, konforlu ve çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştürüyoruz. 9 bin metrekarelik kullanım alanına sahip alanına sahip mevcut tesisimize ilave olarak, 2 katlı kadın çocuk spor merkezi olacak yeni hizmet binamızda kadınlar için modern spor merkezi, çocuklar için cimnastik, taekwondo, karate salonları, soyunma odaları, lavabolar, idari ofisler ve kafeterya yer alacak. Açık yüzme havuzu, yürüyüş yolları ile Mimar Sinan Spor Kompleksi Yıldırım’a değer katacak” dedi.

Spor şehri Yıldırım

Yıldırım’da sporu tabana yaymak için gayret gösterdiklerini aktaran Başkan Yılmaz, “Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık. Bursa’nın en büyük spor kompleksi olan ‘Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni ve ‘Ulus Kadın Spor Merkezi’ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. ‘Fidyekızık Spor Tesisi’ni 2 milyonluk bir yatırımla hemşehrilerimiz için yeniledik. Vakıf ve Mimar Sinan Mahallemize yerleştirdiğimiz portatif havuzlardan binlerce çocuğumuz faydalandı. ‘Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’ni mahalleli kadınlarımız için spor merkezi yapıyoruz. 2022 yılında da birçok spor tesisini ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. ‘Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’mizderenovasyon çalışmalarımız devam ediyor. Orayı da modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Çalışmaların sürdüğü ‘Sıracevizler Pazar Alanı’na ilave edeceğimiz yeni katta da kadın, çocuk ve gençlerimiz için spor salonu hizmetimiz olacak. Akçağlayan, Yiğitler ve Beyazıt Spor Sahasını da yine görev sürecimizde ilçemize kazandırdık. İnşallah yakın zamanda Samanlı, Bağlaraltı ve İsabey Mahallelerimize de birer spor sahası kazandıracağız. Bizler sporu tabana yaymak için çalışmalarımızı ciddiyetle sürdürüyoruz. Öte yandan sporda ülkemizi gururlandıran nesiller yetişsin diye tüm hızla çalışıyoruz. Spor kenti Yıldırım hedefine adım adım hep birlikte ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.