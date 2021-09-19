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Milli sporcu kardeşler, geleciğin şampiyonlarını yetiştiriyor

Milli sporcu kardeşler Zeynep Yıldız ve Hasret Sönmez, Mudanya’da geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor.

BURSA 19.09.2021, 11:22
Milli sporcu kardeşler, geleciğin şampiyonlarını yetiştiriyor

Milli sporcu kardeşler Zeynep Yıldız ve Hasret Sönmez, Mudanya’da geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor.

Milli sporculardan Zeynep, Taekwondo branşında Avrupa birinciliğini elde ederken, kardeşi Sönmez ise Kick Boks dalında Avrupa 3’üncülüğünü göğüsledi. Başarılı sporcu kardeşler, Coach Sönmez Spor Kulübünde her yaşta sporculara jimnastik, taekwondo, aikido, kick boks, muay thai branşlarında eğitimler veriyor. Ayrıca plates, zumba, referrer ve fitnis konusunda salon çalışmaları yapılırken, bayanlar için ayrı bir yer tahsis edilmesi kadınların spor yapma imkanını kolaylaştırıyor.

Önceki gün yapılan kuşak sınavlarına katılarak destek olan Teakwondo Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Turgay Aydın’a katılımları ve verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim eden Kulüp Başkanı Sönmez, kendileri gibi Türk sporuna hizmet edecek ve başarılar getirecek sporcular yetiştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sönmez ayrıca salonlarda her türlü korona virüs tedbirlerinin alındığını belirtti.

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