Milli şairin hayatı Osmangazi’de sahnelendi

Osmangazi Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 102’nci yıldönümünde Bursa Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle ‘Şair, Şiir, Şuur’ oyununu sahneledi.

Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tek kişilik oyuna Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil ile öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Burak Akyüz’ün yazdığı, Murat Ozan’ın yönettiği, Emre Nurettin Örük’ün ise Mehmet Akif Ersoy’u canlandırdığı oyun boyunca vatan şairinin aile hayatının yanı sıra cephe ve milli mücadelede üstlendiği rolü ile İstiklal Marşı’nı yazdığı dönemde geçirdiği zor günlere değinildi.

Yaklaşık bir saat süren ‘Şair, Şiir, Şuur’ oyununun sonunda öğrenciler duygu dolu anlar yaşarken, Başkan Cingil emeği geçen sanatçıları tebrik etti.