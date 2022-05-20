Milli Mücadelenin 103. yılında Mudanya’da coşkulu kutlama

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Mudanya’da 103. yıla özel etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan resmi törenlerin ardından ilçe stadyumunda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Akşam saatlerinde İskele Meydanı’ndaki Zumba gösterisinin ardından 300 metrelik bayrak yürüyüşünde 7’den 70’e binlerce Mudanyalı omuz omuza yürüdü. Mütareke Meydanı’nda Fitdans ekibinin gösterilerinin ardından sevilen müzik grubuYüksek Sadakat, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.Meydanı dolduran çok sayıda Yüksek Sadakat hayranı doyasıya eğlenirken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, konserin sonunda sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti. Başkan Türkyılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in Nilüfer’de yaktığı gençlik meşalesini Mudanya’ya getiren Yeşil Pedal Bisiklet Derneği sporcularından, Mütareke Meydanı’nı dolduran binlerce gençle birlikte teslim aldı.Göreve geldiği günden bu yana Cumhuriyet kenti Mudanya’da milli bayramların coşkuyla yaşandığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Yolumuz, Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı çağdaşlık yolu. Bu yolda, hiç durmadan ilerleyeceğiz. Gençlik meşalesi sönmeyecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet kenti Mudanya’da Atamızın izinde daha nice bayramları birlikte kutlayacağız” diye konuştu.