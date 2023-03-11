Milletvekili Özkan, Bursa’da hastanelerin durumunu sordu

CHP Bursa Milletvekili Prof.Dr.Yüksel Özkan, 10 Mart tarihinde TBMM’ye sunmuş olduğu soru önergesinde, Bursa ve ilçelerinde bulunan kamu ve özel hastaneler ile Aile Sağlığı Merkezlerinin muhtemel bir depreme hazır olup olmadığını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

Milletvekili Yüksel Özkan soru önergesi ile ilgili olarak şunları söyledi: “Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizde yıkıma neden olan deprem felaketinde kamu ve özel hastaneler ile Aile Sağlığı Merkezlerinin büyük kısmının yıkıldığını ya da ağır hasar aldığını gördük. Yeni yapılan hastane binaları dahi kullanılamaz hale geldi. Marmara’da gerçekleşmesi beklenen muhtemel depremin, aktif faylar üzerinde bulunan Bursa’yı da olumsuz etkileyecek. Yaşanabilecek depremlerde kritik bir öneme sahip olan kamu hastaneleri, özel hastaneler ve Aile Sağlığı Merkezlerinin sağlık hizmetlerine kesiintisiz devam edebilmelidir” dedi.

Marmara Bölgesi’ndeki nüfus yoğunluğunun diğer bölgelere oranla fazla olmasına değinen Özkan, muhtemel depremde bu binaların mutlaka ayakta kalması gerektiğinin altını çizdi.

Depreme dayanıksız olması nedeniyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile Çapa’nın büyük bölümünün boşaltıldığı ve taşınmaya başlandığını hatırlatan Özkan, “Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilgili durumu kamuoyu merak ediyor. Bursa’da bulunan diğer kamu ve özel hastaneler ile Aile Sağlığı Merkezlerinin son durumunu öğrenmek istiyoruz. Ayrıca Sayıştay Raporları’na da yansıyan Şehir Hastanesi’nin eksik yapılmış ‘Deprem izolatörleri’ konusunda herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Bakan’a Bursalılar adına sorularımızı yönelttik, yanıtlamasını bekliyor ve konuyu yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yüksel Özkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti:

1-Bursa ve ilçelerinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen kamu hastanesi, özel hastane ve Aile Sağlığı Merkezi bulunmakta mıdır?

2-Bursa ve ilçelerinde kamu hastaneleri, özel hastaneler ve Aile Sağlığı Merkezlerinin depreme dayanıklılık tespitleri yapılmış mıdır? Bu testler en son hangi tarihte yapılmıştır?

3-Bursa ve ilçelerinde kuvvetlendirme çalışması yapılmış kamu hastanesi bulunmakta mıdır?

4-Bursa Şehir Hastanesi’nin deprem izolatörlerinin bir kısmının şartnameye uygun olarak yapılmadığı Sayıştay raporlarına yansımıştır.Bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmıştır?