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Millet giyim pazarı hizmete açıldı

Bursa’nın hızla gelişen ilçelerinden biri olan Yıldırım’da vatandaşlar yeni giyim pazarına kavuştu.

BURSA 26.04.2022, 13:00
Millet giyim pazarı hizmete açıldı

Bursa’nın hızla gelişen ilçelerinden biri olan Yıldırım’da vatandaşlar yeni giyim pazarına kavuştu.

Yıldırım Belediyesi’nin Ocak ayında hizmete açtığı Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri açıldığı günden bu yana ilçenin gözde alışveriş mekânı haline gelirken ilçe için örnek projelerden biri oldu. Cumartesi günleri gıda pazarının kurulduğu Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde geçtiğimiz hafta itibariyle Salı günleri giyim pazarı kurulmaya başlandı. Kaliteli ürünlerin düşük fiyatlarla halka sunulduğu pazarda giyimden, ayakkabıya, çantadan, yetişkin ve çocuk kıyafetlerine, kozmetik ürünlerinden, züccaciyeye kadar binlerce çeşit bulunuyor.

Millet Mahallesi giyim pazarında vatandaşların satılan ürünlerden ve fiyatlardan dolayı, pazarcıların ise vatandaşların yoğun ilgisi karşısında yüzleri gülüyor. Hızla gelişen ve büyüyen Yıldırım’da insan odaklı projelere imza attıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Millet Mahallesi Giyim Pazarı’nı hemşehrilerimizin istifadesine sunduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Vatandaşlarımızın talebi üzerine açtığımız ve birçok kaliteli ürünün uygun fiyatlarla yer aldığı giyim pazarının mahalle sakinlerinin yanı sıra, bölge mahallelerde yaşayanlar tarafından da büyük ilgi ile karşılanacağına inanıyoruz” dedi.

10 bin 333 metrekarelik kullanım alanına sahip olan Kapalı Pazar Alanı’nın bünyesinde 242 pazar tezgâhı, 105 araçlık otopark, ticaret alanları, satış birimleri, zabıta noktası, teknik birimler, çay ocağı, abdesthane, kadın ve çocuklara yönelik spor alanlarının bulunduğunu söyleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nin Yıldırım’a çok yakıştığını belirtti. Haftanın bir günü sebze meyve, bir günü giyim pazarı olarak kullanılan pazar alanını sadece alışveriş için değil aynı zamanda 24 saat hizmet verecek bir sosyal hayat alanı olarak tasarladıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, “10 bin 333 metrekare kullanım alanına sahip yerimizde haftanın kalan günlerinde hemşehrilerimize otopark hizmeti veriyoruz. 24 saat vatandaşlarımızın istifade edebileceği çok fonksiyonlu tesisimizde, kadın spor merkezi ile çocuklarımız için karate, taekwondo ve cimnastik salonları yer alıyor. Esnafımızdan kadınlarımıza, çocuklarımızdan yaşlılarımıza toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarladığımız tesisimiz bölge sakinlerinin sosyalleşmesine ve yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağlıyor” diye konuştu.

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