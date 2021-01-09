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MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı’ndan "Bursalı olmak" fankındalık projesi
MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı sadece Bursa’da yaşayan vatandaşların aşina olduğu sözlerin bulunduğu afişleri ilçenin belirli yerlerine asarak farkındalık projesi başlattı.
BURSA 09.01.2021, 09:30
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MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı sadece Bursa’da yaşayan vatandaşların aşina olduğu sözlerin bulunduğu afişleri ilçenin belirli yerlerine asarak farkındalık projesi başlattı.Bursalı olanların kullandığı cümlelerden derlenip hazırlanan pankartlar, ilçenin merkezi yerlerine asılırken, Osmangazi’de unutulmadı. ’Osmangazi, Hoşgörü, anlayış, adalet, ihsan, yiğitlik ve kardeşliktir’ ve ’Bursalı olmak, Heykel’e çıkmaktır’, ’Teksas deyince Amerikayı değil, Bursaspor’u hatırlamaktır’, ’Çanakkale’de en fazla şehit veren vilayetten olmak demektir’ gibi Bursa’da yaşayanların aşina oldukları cümleleri tekrar hatırlatıldı. MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı olarak ilçe merkezimizde farkındalık projesi başlattıklarını belirten Osmangazi İlçe Başkanı Seyfioğlu, "Yalnızca Bursa’da yaşayanların bildiği, gördüğü; diğer insanların ise kimi zaman şaşırarak baktığı Bursalı olma durumunu insanımıza hazırladığımız pankartlarla anlattık. Bursa’mızın güzelliğini ve sadece Bursa’da yaşayanların aşina olduğu ve kullandığı cümleleri hatırlatarak tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmayı amaçladık. Pandeminin zorlu sürecinde hem insanımıza moral vermek hem de hemşehrilerimize buradayız ve daima hazırız mesajını verebilmek amacıyla yaptığımız projeye destek veren katılan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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