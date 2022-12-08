MHP Nilüfer yönetimi bir araya geldi

MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç ve yönetimi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla yapılan ’Komşum Nasılsın’ programı çerçevesinde ev ziyaretlerine başladı. Başkan Karakoç ve yönetimi, Güngören Mahallesi’ndeki Erhan ve Sevinç Yılmaz ailesinin ev sahipliğinde bir araya geldi.