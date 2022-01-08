Mezarlıklara kaliteli yollarla konforlu ulaşım

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl nisan ayında defin işlemlerinin başladığı Hasköy Mezarlığı’na ulaşım için kullanılan 6,5 kilometrelik yolu sıcak asfalt kaplama ile daha konforlu hale getiriyor.

Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da yatırım bütçesinde aslan payını ulaşıma ayıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, gerek Acemler Kavşağı’nı rahatlatacak çelik köprü montajı, gerekse de mevcut yolların sağlıklaştırılması çalışmalarıyla yeni yıla hızlı başladı. Hamitler Kent Mezarlığı’nda doluluğun yüzde 90’ları aşması üzerine kente kazandırılan 418 bin metrekare alanlı Hasköy Mezarlığı’nda defin işlemleri geçtiğimiz yıl nisan ayında başlarken, Büyükşehir Belediyesi, bölgeye ulaşımı sağlayan 6,5 kilometrelik yolu sağlıklaştırma çalışmalarında sona geldi. Mezarlığa ulaşımın sağlanmasının yanında Hasköy Mahallesi sakinlerinin de yoğun olarak kullandığı yolda altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt kaplama başladı.

Bin 300 mezarlıkta bakım

Hasköy Mahallesi içinde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle mezarlıkta defin işlemlerinin başlamasıyla birlikte araç yoğunluğunun arttığı yolun daha sağlıklı hale getirildiğini söyledi. Büyükşehir sınırları içindeki bin 300 mezarlığın düzenliği olarak bakım onarım çalışmalarını yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Mezarlıklarımızda günde ortalama 55, yıllık 20 bin civarında defin işlemi gerçekleştiriliyor. 2020 yılı eylül ayında aldığımız karar doğrultusunda etaplar halinde Hasköy Mezarlığı’nın kentimize kazandırılmasını planladık. Yaklaşık 418 bin metrekare alan üzerinde 131 adet mezarlık adası, 3 adet şehitlik adası, 2 adet yeni doğan ve 2 adet tıbbi atık gömü alanı planlanan Hasköy mezarlığında, defin işlemlerine geçtiğimiz yıl nisan ayında başladık. Özellikle definlerin başlamasıyla birlikte mevcut yol yoğun olarak kullanılmaya başladı. Mahalle muhtarımızın da vatandaşlarımızın da yolla ilgili yoğun talepleri vardı. Mezarlığa ulaşım için kullanılan 8 metre genişliğinde ve 6,5 kilometre uzunluğundaki yolda çalışmalara başlamıştık. Altyapı çalışmaları bitirdik ve şimdi asfalt kaplama çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla mezarlığa ulaşım konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacak” diye konuştu.