Meyve kasaları kitaplık oldu

Yenişehir Halk Eğitim Merkezi’nde atık meyve kasası ve okunmuş kitaplardan örnek bir kitaplık oluşturuldu.

Yenişehir Halk Eğitim Merkezi’nde vatandaşların getirdiği kitaplarla bir kitaplık kuruldu. Halk Eğitim Müdürü Hüsnü Yılmaz, kursiyerlerin ve vatandaşların okuyup elinden çıkarmak istediği kitapları getirerek kendilerine teslim ettiğini belirterek, "Gelen kitaplardan bir kitaplık oluşturma fikri oluştu. Tahta, küçük sandalye ve masalarla meyve kasalarından oluşan bir ortam oluşturduk. Bu atık malzemeleri temizleyip boyadık ve kitaplıkta kullanmak için yerleştirdik. Çok değişik bir görünüm kazandı. Böylece çöpe gidecek malzeme ve kitaplarla güzel, renkli ve örnek alınabilecek bir kitaplık kurmuş olduk" dedi.

Halk Eğitim Müdürü Yılmaz, kitap bağışlarını beklediklerini sözlerine ekledi.