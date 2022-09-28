Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen “Liselerarası Mevlânâ Şiir Yarışması” başladı.

Osmangazi Belediyesi’nin edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak, çocukların manevî dünyasını zenginleştirip onlara Hazreti Mevlânâ’yı tanıtmak maksadıyla 2011 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği Liselerarası Mevlânâ Şiir Yarışması’nın tanıtım toplantısı, Sümbüllü Bahçe Konağında yapıldı.

Bu yıl konusu serbest olarak belirlenen yarışmanın toplantısında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ’’Belediyemizin eğitim anlamında yaptığı etkinlikler doğrultusunda 2011 yılında başlattığımız yarışmamızın 12’ncisini düzenliyoruz. Tabi burada Milli Eğitim Bakanlığı ve müdürlüğü bu konuya ciddi anlamda önem veriyor. Bütün amacımız çocuklarımızın araştırarak okuyarak bilgi sahibi olarak oturup şiir yazmaya başlayacak. Bu aşamada Mevlana’yı okuyup anlayıp yazsınlar diye duygularını paylaşsınlar. Yarışma şartları İnternet sitemizde ilan edilmiştir. Bu yarışmalar tek başına belediyenin yapabileceği bir durum değil biz bu aşamada hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yine güzel sonuçlar ortaya çıkacaktır. Her sene eserlerimiz kitap haline dönüşüyor. Buda benim için bir birinciliktir" diye konuştu.