Mevlevihane için geri sayım başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen 4 asırlık Bursa Mevlevihanesi, tavan işlemeleri, ahşap oymaları ve çevre düzenlemeleriyle ilk günkü ihtişamına kavuşuyor.

8500 yıllık Arkeoparktan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar her alanda eşsiz eserlere sahip olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi marifetiyle adeta açık hava müzesine dönüşüyor. Terk edildikten bir süre sonra yıkılıp yerine su depoları yapılan 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi’ni tekrar gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı Mezarlığı karşısında bulunan ve 17. yüzyılda Mevlevîliğin önemli isimlerinden Cünûnî Ahmed Dede tarafından kurulan yapıyı aslına uygun şekliyle ayağa kaldırıyor. ‘Semahane’, ‘Türbe, Meydan-ı Şerif ve Matbah-ı Şerif’ ve ‘Dedegan Hücreleri, Selamlık ve Harem Dairesi’ olmak üzere 3 bölümden oluşan yapı, özgün kimliğiyle kente kazandırılıyor. Çalışmaların artık tamamlanma aşamasına geldiği Mevlevihane’nin özellikle Semahane bölümündeki tavan işlemeleri ve ahşap oymaları göz kamaştırırken, çevre düzenlemelerinin de tamamlanmasıyla tarihi bölge önemli bir değer daha kazanacak.

Tarih adası

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir tarih adası olarak ele aldıkları, Hanlar Bölgesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Bey Sarayı, Zindan Kapı ve Hisar bölgesinde önemli bir değerin daha gün yüzüne çıktığını vurguladı. Bursa Mevlevihanesi’nin de bu ‘tarih adası’nı bütünleyen önemli bir eser olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Çalışmaları artık tamamlamak üzereyiz. Mevlevihane tamamlandığında mükemmel bir eser olacak. Buranın hem Bursa içinden hem de dışından tam bir ziyaret alanına dönüşeceğine inanıyorum” dedi.