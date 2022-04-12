Metruk binalar yıkılıyor mahalleler nefes alıyor

Osmangazi Belediyesi, çevre güvenliği için tehdit oluşturan metruk binaları yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından tek tek yıkıyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki metruk binalara karşı başlattığı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen binalar, durum tespiti yapılıp, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. İnsanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaların yıkılması adına yoğun bir çalışma yürüten ekipler, Reyhan Mahallesi’nde bulunan bir metruk binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkım sonrasında da oluşan molozlar ekipler tarafından kaldırıldı. Özellikle uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edinmeleri sebebiyle vatandaşların korku ve endişe yaşamalarına sebep olan metruk binanın yıkılması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.