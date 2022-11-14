Metruk binalar huzur ortamı için yıkılıyor

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi’nde bulunan iki katlı metruk binayı yıktı.

Uzun zamandır kullanılmayan ve metruk binadan dolayı huzursuzluk yaşayan mahalle sakinleri, binanın yıkılması için Osmangazi Belediyesi’ne talepte bulundu. Belediye Meclisi’nden çıkan yıkım kararının ardından harekete geçen Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi 20. Mutlu Sokak üzerinde yer alan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Binanın yıkılmasıyla birlikte rahat bir nefes alan mahalle sakinleri, yıkım kararı için Osmangazi Belediye Başkanı Dündar’a teşekkürlerini iletti.

Belediye yetkilileri, terk edilmiş halde olan metruk binaların yıkımının bundan sonra da kararlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.