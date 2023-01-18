Metroda seferler yeniden başladı

Bursa’da şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısının hat üzerine düşüp, enerji hatlarını koparması yüzünden duran Arabayatağı-Kestel metro hattı seferleri, ekiplerin 13 saat kesintisiz devam eden çalışmasının ardından yeniden başladı.

Bursa’da gece saatlerinde hızı zaman zaman 75 kilometreyi aşan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde Ankara yolu kenarındaki 3 katlı bir binanın çatısı saat 01.57’de büyük bir gürültüyle savrulup, önce yola, ardından metro hattının üzerine düştü. Olay sırasında yoldan bir araba geçmemesi ve metro seferlerinin de yapılmıyor olması sayesinde muhtemel bir facianın önüne geçirilirken, hatta enerji sağlayan 4 direk devrildi ve hat enerjisiz kaldı. Hattaki enerji kesintisini merkezi sistemden gören Burulaş ekipleri hemen bölgeye hareket etti. Çatının bir parçasının da yolda olması yüzünden, polis yolu trafiğe kapadı. Polis, itfaiye ve Büyükşehir ekiplerinin çalışmalarının ardından yol kısa sürede trafiğe açılırken, metro hattı üzerindeki çatı parçaları da kaldırıldı.

13 saatlik çalışma

Metro hattının Arabayatağı - Kestel arasındaki bölümünün enerjisiz kalmasının yanında olay nedeniyle sinyalizasyon sistemi de çöktü. Bu yüzden sabah seferlere başlanamazken, vatandaşların ulaşımda bir sorun yaşamaması için ek otobüs seferleri devreye alındı. Arabayatağı ve Kestel arasında ulaşım karşılıklı otobüs seferleri ile kesintisiz bir şekilde sağlandı. Vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için Burulaş tarafından hat üzerinde 150 kişilik bir ekiple olayın yaşandığı ilk andan itibaren hummalı bir çalışma başlatıldı. Enkaz kaldırma, kopan hatların yenilenmesi ve sinyalizasyon sisteminin yeniden devreye alınması için 13 saat boyunca kesintisiz çalışan ekipler, saat 14.55 itibariyle Arabayatağı - Kestel hattını yeniden seferlere açtı.