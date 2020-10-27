Meteorolojiden yağmur uyarısı
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPTIĞI SON DAKİKA UYARISI İLE BURSA VE ÇEVRELERİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENDİĞİNİ DUYURDU.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika uyarısı ile Bursa ve çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezince yapılan tahminde, 28 Ekim 2020 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı;
"Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın bölge genelinde etkili olması beklenmektedir. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte bölge genelinde azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 28 Ekim Çarşamba günü, Bursa yağışlı. 29 Ekim Perşembe günü, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik yağışlı. 30 Ekim Cuma günü, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik yağışlı. 31 Ekim Cumartesi günü, Bilecik ve Bursa yağışlı. 01 Kasım Pazar günü, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik yağışlı."
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