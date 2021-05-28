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Meteorolojiden son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa için sarı uyarı yapıldı.

BURSA 28.05.2021, 15:22
Meteorolojiden son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa için sarı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu aksam 23.59’a kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ânî sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
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