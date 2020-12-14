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Meteoroloji’den Bursa’ya uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar Bursa genelinde sürmesinin beklendiğini açıkladı.
BURSA 14.12.2020, 18:51 14.12.2020, 19:19
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar Bursa genelinde sürmesinin beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yarın sabah saat 06.00’dan 21.00’a kadar kuvvetli (21-50 Kg/m2)sağanak yağış olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.
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