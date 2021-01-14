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Meteorolojiden Bursa için ziraî don uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için buzlanmaya birlikte ziraî don uyarısında bulundu. Bugünden itibaren 20 Ocak Çarşamba günü saat 18.00’e kadar geçerli olmak üzere uyarı yayımlandı.
BURSA 14.01.2021, 20:31
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için buzlanmaya birlikte ziraî don uyarısında bulundu. Bugünden itibaren 20 Ocak Çarşamba günü saat 18.00’e kadar geçerli olmak üzere uyarı yayımlandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz yarın (15.01.2021) ilk saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına girecek. Bu sistemlerle birlikte mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölge genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Yarın (15.01.2021) ve hafta sonunda sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği, hafta başında ise (18.01.2021) sıcaklıkların daha da düşeceği ve bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte, Bursa genelinde orta, diğer yerlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor" denildi.
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