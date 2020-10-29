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Meteoroloji’den Bursa için son dakika uyarısı

BURSA'DA YARIN İÇİN SAĞANAK VE YER YER GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENDİĞİNİ AÇIKLAYAN METEOROLOJİ, 30 EKİM CUMA GÜNÜ SAAT 12.00'DEN 23.59'A KADAR 'SARI' UYARI YAYIMLADI.

BURSA 29.10.2020, 22:36
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Meteoroloji’den Bursa için son dakika uyarısı

Bursa’da yarın için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji, 30 Ekim Cuma günü saat 12.00’den 23.59’a kadar ’sarı’ uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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