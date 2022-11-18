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Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulunuldu.
BURSA 18.11.2022, 14:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulunuldu.
Bugün 18.00’dan başlayıp yarın saat 22.00’a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi:
"Güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."