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Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için fırtına uyarısında bulunuldu.

BURSA 18.07.2022, 00:20
Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için fırtına uyarısında bulunuldu.

Bugün 10.00’dan başlayıp salı günü 03.00’e kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Fırtına ve Kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."

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