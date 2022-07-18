Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için fırtına uyarısında bulunuldu.

Bugün 10.00’dan başlayıp salı günü 03.00’e kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Fırtına ve Kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."