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Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için yüksek kesimlerde kar yağışı ikazı yaptı.
BURSA 03.02.2022, 10:56
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için yüksek kesimlerde kar yağışı ikazı yaptı.
Bugün saat 12:00’dan gece 03:00’a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda "Yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.