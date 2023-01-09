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Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Bursa için sarı uyarıda bulundu.
BURSA 09.01.2023, 13:55
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Bursa için sarı uyarıda bulundu.
Yarın 09.00’dan başlayıp saat 23.59’a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, “Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.