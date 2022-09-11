Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için sarı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Yarın 12.00’dan başlayıp 18.00’a kadar sürmesi beklenen yağış, kısa süreli ve yerel kuvvetli 21-50 kilogram/metrekare gök gürültülü sağanak olarak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."