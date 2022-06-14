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Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarı vererek vatandaşları yer yer gök gürültülü sağanak yağışı konusunda uyardı.
BURSA 14.06.2022, 11:51
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarı vererek vatandaşları yer yer gök gürültülü sağanak yağışı konusunda uyardı.
Bugün 13.00’dan gece 21.00’a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"Gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."