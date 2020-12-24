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Meteorolojiden Bursa için ’sarı’ uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa’da yarından itibaren pazar gününe kadar kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini açıklayarak, soba ve baca gazı zehirlenmesi, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmelerine karşı halkı uyardı.
BURSA 24.12.2020, 15:06
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa’da yarından itibaren pazar gününe kadar kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini açıklayarak, soba ve baca gazı zehirlenmesi, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmelerine karşı halkı uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bursa’da 25 Aralık Cuma saat 12.00’dan Pazar 03.00’akadar Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır’’ denildi.
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