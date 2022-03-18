Meteoroloji kar fırtınası uyarısında bulundu

Meteoroloji, hafta sonu kar fırtınası uyarısında bulundu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Yapılan son değerlendirmelere göre, aralıklı ve yerel olarak devam etmekte olan kar yağışlarının, Bursa (özellikle Karacabey,

Mustafakemalpaşa, Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik, İnegöl, Yenişehir ilçeleri ile Uludağ) ve Bilecik’in (özellikle Bozüyük, Pazaryeri, Söğüt),

yüksek kesimlerinde, zaman zaman kısa süreli kuvvetli kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca orta kuvvette esen rüzgarın etkisi ile Bursa ve Bilecik il genelindeki lokal kar yağışlarının yerel tipiye sebep olabileceği tahmin edilmektedir. 18 Mart 2022 saat 23.00 ile 19 Mart 2022 saat 19.00 arasında etkisini göstermesi beklenen kar yağışı sebebiyle vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda oluşabilecek aksaklıklara dikkat etmelidir."