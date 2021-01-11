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Meteoroloji 5 günlük tahminleri açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı beş günlük rapora göre Bursa’da önümüzdeki günlerde kar yağışı bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, Bursa’da önümüzdeki cuma ve cumartesi günleri kar yağışı beklendiği bildirilirken, sıcaklığın gündüz saatlerinde 3 ila 4 derece, gece saatlerinde cuma günü sıfırın altında 1, cumartesi ise sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
BURSA 11.01.2021, 16:12
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı beş günlük rapora göre Bursa’da önümüzdeki günlerde kar yağışı bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, Bursa’da önümüzdeki cuma ve cumartesi günleri kar yağışı beklendiği bildirilirken, sıcaklığın gündüz saatlerinde 3 ila 4 derece, gece saatlerinde cuma günü sıfırın altında 1, cumartesi ise sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
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|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
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|17
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|16
|32
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|17
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
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|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
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|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Malatyaspor
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|21
|14. Rizespor
|17
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|16
|19
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|17
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|17
|16
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|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
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|17
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|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Menemen Belediyespor
|17
|19
|14. Balıkesirspor
|17
|16
|15. Adanaspor
|16
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Levante
|17
|21
|11. Athletic Bilbao
|18
|21
|12. Real Betis
|17
|20
|13. Valencia
|18
|19
|14. Eibar
|18
|19
|15. Deportivo Alaves
|18
|18
|16. Real Valladolid
|18
|18
|17. Getafe
|16
|17
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|17
|12
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