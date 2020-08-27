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Mesleki eğitime Karacabey’den önemli destek

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU’NUN GIDA TEKNOLOJİSİ, SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ İLE İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ, BÖLGENİN ÖNDE GELEN FİRMALARINDAN PAPİRÜS’TE İŞYERİ EĞİTİMİ VE STAJ DESTEĞİ ALABİLECEK. FİRMA, STAJI BAŞARILI BULUNAN ÖĞRENCİLERDEN YÜZDE 15’İNE İŞ GARANTİSİ VERİYOR.

BURSA 27.08.2020, 10:31
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Mesleki eğitime Karacabey’den önemli destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karacabey Meslek Yüksekokulu’nun Gıda Teknolojisi, Süt ve Ürünleri Teknolojisi ile İşletme Yönetimi programı öğrencileri, bölgenin önde gelen firmalarından Papirüs’te işyeri eğitimi ve staj desteği alabilecek. Firma, stajı başarılı bulunan öğrencilerden yüzde 15’ine iş garantisi veriyor.

BUÜ yönetimi, öğrencilerin başarılarını teşvik etmek ve sektöre kazandırmak amacıyla Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda yeni anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinin önde gelen gıda işletmelerinden Papirüs Gıda Unlu Mamüller ile gerçekleştirilen protokol çerçevesinde Karacabey MYO Gıda Teknolojisi, Süt ve Ürünleri Teknolojisi ile İşletme Yönetimi program öğrencileri, işyeri eğitimi dersi ve staj konularında Papirüs’ e bağlı kurum ve kuruluşlarda her eğitim öğretim döneminde iş yeri eğitimi ve staj eğitimlerini yapabilecek. Firma, ayrıca ilgili programlardan mezun olan tüm öğrencilerin yüzde 15’ine bünyesinde iş garantisi verecek.

Düzenlenen protokol imza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Karacabey MYO Müdürü Prof. Dr. Soner Altun, Papirüs Gıda Unlu Mamüller Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Kaya, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız, akademisyenler ve firma yöneticileri katıldı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, mesleki eğitimin geliştirilmesi konusunda verdikleri destekten dolayı Papirüs firmasına teşekkür etti. Firma yöneticilerinin hayat hikayelerinin ve girişimcilik azimlerinin kendisini çok etkilediğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Şemsettin Bey de Karacabey Meslek Yüksekokulumuzdan mezun. Öğrenciliği zamanında ve sonrasında gerçekleştirdiği girişimcilik örnekleri ile gurur duyduk. Başarılı olduğunu görünce ayrıca mutlu olduk. Öğrencilerimize anlatılması gereken çok özel ve önemli bir girişimcilik hikayesi var. Üstlendiği misyon ve kararlılık gençlerimize cesaret verecek ve onlara da yol gösterecektir. Öğrencilerimiz için özel bir rol model olacağına inanıyorum. Üniversitemize verdiği destek ve katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Protokolün hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Üniversiteme borcumu ödemek istedim"

Papirüs Unlu Mamüller Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Kaya ise başarının ancak ve ancak çalışarak geleceğinin altını çizdi. Öğrencilik döneminden itibaren girişimciliğe meraklı olduğunu ve bu konuda hocalarından destek almayı ihmal etmediğini belirten Şemsettin Kaya; “Öğrenciliğim zamanında yaptığım çalışmalarda her zaman hocalarımın tavsiyelerini ve yönlendirmelerini önemsedim. Onlar sayesinde başarılı bir yola çıktım. Bu yüzden bir anlamda kendimi mezun olduğum üniversiteme borçlu hissediyorum. Hocalarımız ile ne yapabiliriz konusunda görüşmelerde bulunduk. Bugün imzaladığımız protokolün öğrencilerimize, firmamıza ve üniversitemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bizlere güvenen ve destek veren herkese de teşekkür ediyorum” dedi.

Başarılı öğrencilerin yüzde 15’ine iş garantisi

Okul Müdürü Prof. Dr. Soner Altun da Karacabey’de öğrencilerin donanım ve nitelik açısından en iyi şekilde mezun olabilmeleri için çalıştıklarının altını çizdi. Üniversite-Sanayi işbirliği doğrultusunda ilçedeki işletmeler ile birebir temaslar kurduklarını aktaran Prof. Dr. Soner Altun; “Papirüs firmamızın yöneticileriyle bir araya geldik. Karşılıklı görüş ve önerilerimizi aktardık. Öğrencilerimize ve bizlere gösterdikleri teveccüh için teşekkür ediyoruz. İlgili programlarda eğitim gören 20 öğrencimize staj ve işyeri eğitimi verecekler. Başarılı bulunan ve mezun olan öğrencilerimizin de yüzde 15’ini istihdam edecekler. Kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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