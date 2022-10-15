Mermer ocağının kapasite artırımı talebine mahalleliden tepki

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan mermer ocağının kapasite artırma talebine mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Mustafakemalpaşa’da 1984 yılından beri aylık 2 bin ton mermer üretimi yapan mermer işletmesi, Güvem Mahallesi’nde kapasite artışına giderek ilave kırma eleme tesisi kurmak için harekete geçti. Bu çerçevede hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu uygun bulundu. Ardından resmi prosedür gereği rapor, halkın görüşüne sunuldu. Mahalle sakinleri, kapasite artışı ve ilave tesise karşı çıktı. Bir toplantı gerçekleştiren mahalleli tesise karşı düzenlenen kampanyada çok sayıda imza toplarken, ilgili kurumların yanı sıra CİMER’e şikayette bulundu, ÇED Raporu’na yazılı itiraz da yapıldı. Vatandaşların itiraz gerekçeleri ‘mera çeşmeleri ile mahalle çayının kuruması’, ‘tonajlı araç trafiğinin artması’, ‘tarım ve hayvancılığı etkilemesi’ olarak sıralandı.