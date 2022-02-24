Merinos’ta türkü ziyafeti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bir konsere imza attı.

Etkinlik, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonu’nda gerçekleşti. Şefliğini Nilüfer Göl’ün yaptığı konserin ilk bölümünde, Edanur Güner, Rohat Odabaşı, Muhammet Muhittin, Cemile Kara Polat, Nurullah Söylemez, Ayaz Toprak, Şerif Pir ve Nilüfer Göl solist olarak yer aldı. Müzikseverler, Kütahya’dan Balıkesir’e, Diyarbakır’dan Azerbaycan’a, Kerkük’ten Karadeniz’e kadar birçok yörenin türküleriyle coştu. Konser sonunda, Türk Halk Müziği Bölümü’nden emekli olan Kaval Sanatçısı Veli Kenan Şimşek’e emeklerinden dolayı plaket verildi.

Konserin son bölümünde ise usta sanatçı Nazlı Öksüz, seslendirdiği türkülerle geceye renk kattı. Gecenin sonunda, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız ve Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, koro şefi ile konuk sanatçı Nazlı Öksüz’e çiçek takdim etti.