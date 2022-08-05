Merinos ruhu yerinde yaşatılıyor

Cumhuriyet dönemi sanayisinin sembol kuruluşlarından olan Merinos Fabrikası’nda ‘alın terleriyle’ ülke ekonomisine değer katan çalışanların talebi üzerine projelendirilen Merinos Emeklileri Derneği binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin ilk sanayileşme atılımlarından olan Merinos Fabrikası’nın ruhunun yaşatılması amacıyla yaptırılan ‘Merinos Emeklileri Derneği’ binasında çalışmalar yaklaşık bir sene önce başlatıldı. Merinos Parkı içerisinde 250 metrekarelik alana inşa edilen, bünyesinde ofis, mutfak, mescit, tuvalet, bebek bakım odası gibi bölümler bulunuyor. Merinos’tan emekli olanların buluşma noktası haline gelecek tesis, aynı zamanda Türkiye’nin sanayileşme tarihine de ışık tutacak.

Merinos Parkı’ndaki törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Müfit Aydın, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Merinos Emekliler Derneği Başkanı Kadir Burhan, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nadide mekan

Verilmiş bir sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mekânın Merinoslulara ve Bursalılara hayırlı olmasını diledi. Büyükşehir Belediyesi’nde göreve geldikten sonra Merinos emeklilerine ait bina talebini çok sık duyduğunu belirten Başkan Aktaş, kısa sürede harekete geçerek konuyu nihayete erdirdiklerini ifade etti. Merinos Parkı’nın kültür ve sanatın yeşille buluştuğu nadide mekânlardan biri olduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten bugüne kadar Merinos’ta emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Fabrika alanının yeşil bölge olarak korunması ve sosyal faaliyet alanlarına dönüşmesi ufkunu ortaya koyan rahmetli başkanımız Hikmet Şahin’i rahmetle anıyorum. Süreci devam ettiren Recep Altepe başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bu mekan artık Bursa’nın, kültür sanat, cemiyet ve vatandaşların buluşma mekanı oldu” dedi.

Hatıralar yaşatılacak

1930’lu yıllarda başlayan Türkiye’nin sanayi planları çerçevesinde 1935 yılında temeli atılan ve 1938 yılında bizzat Atatürk tarafından açılan tekstil fabrikalarının en görkemlisinin yer aldığı Merinos’un tarihi hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, o yıllarda Bursa nüfusunun yaklaşık 150 bin civarında olduğunu, ilk başlarda fabrikada 1650 işçi istihdam edildiğini anlattı. Fabrikanın tarihi boyunca toplam 17 bin 500 kişiye iş kapısı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, 2004 yılında görevini tamamlayan fabrika alanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini dile getirdi. Alanın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi olarak Bursa’ya kazandırıldığını söyleyen Başkan Aktaş, “Merinos’tan emekli olanların birçoğu hala o hatıralarla yaşıyor. Bu hatıraların uzun yıllar yaşatılması adına dernek binasını kazandırdığımız için mutluyuz. Bu güzel mekân, Merinosluların buluşmasına ve hoş vakit geçirmesine vesile olacaktır. Şehrin bugünlere gelmesinde Merinosluların büyük emekleri var. Rahat bir ortamda buluşma imkanı bulacaklar. Bir taraftan hatıralarımızı yaşatırken, bir taraftan da Bursa’nın daha yaşanabilir bir şehir olması için çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Müfit Aydın, Bursa’da çok manalı bir açılışa imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Bursa’nın son 100 yılının buluşacağı bir mekanının şehre kazandırıldığını söyleyen Aydın, “Hatıraların yaşatılacağı, insanların buluşup geçmişi anabilecekleri bir mekan oluşturuldu. Eminim ki burası Merinos emeklileri için birinci ev olacaktır. Onlar için burası enerji deposu olacaktır. Projede emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ve Bursa Kent Konseyi Şevket Orhan’ı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Merinos Emekliler Derneği Başkanı Kadir Burhan, uzun zamandan beri arzuladıkları dernek binasını kendilerine armağan eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa Kent Konseyi Merinos Çalışma Grubu Temsilcisi Vedat Kafadar da binayı yaparak Bursalılara kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Kadir Burhan tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Başkan Aktaş ve beraberindekiler tarafından kurdele kesimiyle dernek binası hizmete açıldı.