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Merinos AKKM pandemi engelini aşıyor

Bursa’nın kongre turizminden de daha fazla pay alabilmesi amacıyla her yıl farklı etkinlik ve fuar organizasyonlarına ev sahipliği yapan Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM), pandeminin etkilerini aşmaya çalışıyor. 2021 yılında bir önceki yıla göre etkinlik ve ziyaretçi sayılarında önemli artış gözlenirken, planlanan 9 fuar ve farklı organizasyonlarla 2022’nin dolu dolu geçirilmesi hedefleniyor.

BURSA 16.01.2022, 13:56
Merinos AKKM pandemi engelini aşıyor

Bursa’nın kongre turizminden de daha fazla pay alabilmesi amacıyla her yıl farklı etkinlik ve fuar organizasyonlarına ev sahipliği yapan Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM), pandeminin etkilerini aşmaya çalışıyor. 2021 yılında bir önceki yıla göre etkinlik ve ziyaretçi sayılarında önemli artış gözlenirken, planlanan 9 fuar ve farklı organizasyonlarla 2022’nin dolu dolu geçirilmesi hedefleniyor.

Bursa’nın turizmden aldığı payı artırmak amacıyla kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini uluslararası arenada tanıtma hamlesi başlatan Büyükşehir Belediyesi’nin ‘özellikle kongre turizmindeki’ en önemli kozu Merinos AKKM. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ tarafından işletilen Merinos AKKM, hizmete açıldığı 6 Haziran 2010’dan bu yana 8 bin 302 etkinlikte toplam 5 milyon 966 bin 387 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de 2020 yılı mart ayı başında etkilerini göstermeye başlayan pandemi tedbirlerinden Merinos AKMM de çok fazla etkilendi. Birçok etkinliğin iptal edilmesi ile nisan, mayıs ve haziran aylarında tamamen kapalı olması nedeniyle açıldığı günden bu yana en kötü yılını geçiren Merinos AKKM, 2020 yılını 155 kurum tarafından düzenlenen 314 etkinlik ve 169 bin 885 ziyaretçi hareketiyle kapattı.

Etkinlik sayısı arttı

2020’nin kötü izlerini silmek ve 2021’i daha verimli geçirmek amacıyla pandemiye karşı her türlü tedbiri alan Merinos AKKM, hem etkinlik hem de ziyaretçi hareketlerinde önemli artış sağladı. Düzenlenen etkinlik sayısı bir önceki yıla göre yüzde 58’lik artışla 497’ye çıkarken, 5’i fuar olmak üzere, sempozyum, festival, çalıştay, sergi, konser ve workshop gibi etkinlikleri 369 bin 925 kişi takip etti. 2021’de yılın 240 gününü dolu dolu geçiren Merinos AKMM, 2022 yılında planlanan Güzellik Fuarı, Gıda Fuarı, Ayakkabı Fuarı, Turizm Fuarı, Üniversite Tanıtım Fuarı ve Tekstil Fuarı’nın yanında büyük ölçekli toplam 35 etkinlikle bu yılı daha da verimli geçirmeyi hedefliyor.

Kente değer katan etkinlikler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi sürecinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşamı olumsuz etkilediğini, fuar ve kongre anlamında planlanan birçok etkinliğin iptal edilmesi nedeniyle 2020’de verimli kullanılamayan Merinos AKKM’nin 2021’de bir önceki yıla oranla daha aktif değerlendirildiğini söyledi. İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Evet, tüm dünya bu salgını yaşıyor. Ancak bir taraftan da hayat devam ediyor. Aşı uygulamaları ve bireysel önlemler ile maske-mesafe ve hijyen kuralına dikkat ederek, sosyal ve kültürel hayatın devamı için çalışıyoruz. Bu süreçte halkımızı sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu konuda Merinos AKKM’de gerekli her türlü tedbirimizi aldık. Önümüzdeki günlerin çok daha iyi geçeceğine ve yakın zamanda yine geniş katılımlı etkinliklerin halkımızla buluşacağına inanıyorum” dedi.

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