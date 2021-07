Memur adaylarına ücretsiz KPSS eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Birlik Vakfı ve Bursa Pegem Akademi işbirliğiyle düzenlendiği ‘KPSS Fest’, memur adaylarının yoğun ilgisiyle devam ediyor. Eğitim kampında memur adaylarıyla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm adaylarda gönülden başarılar diledi.

Bursa’da 2018 yılından beri KPSS’ye hazırlanan mamur adaylarına ücretsiz eğitim desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Birlik Vakfı ve Pegem Akademi işbirliğiyle Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı Genel Tekrar Kampı’na (KPSS Fest) ev sahipliği yapıyor. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri alanında uzman eğitmenler tarafından verilen ve 12 Temmuz’da bağlayan kamp 17 Temmuz’a kadar sürecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Mustafa Bayraktar ile birlikte KPSS Fest’i ziyaret ederek, memur adaylarına sınav öncesi moral verdi.

Amacımız, başarılı olmanız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin en kapsamlı yoğunlaştırılmış tekrar kampını yaptıklarını belirterek, sadece sınava hazırlanan memur adaylarının başarılı olmasını amaçladıklarını söyledi. Eğitim kampına katılanların büyük çoğunluğunun öğretmen adayı olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Akıllı ufku, olan vizyonu olan, bütün dünyayı görebilen sadece bugünü veya kısa metrajlı kendi şehrini, kasabasını, bölgesini değil bütün Türkiye’yi, bütün dünyayı gören bir nesle ve anlayışa ihtiyacımız var. Coğrafyamız zor, fakat önümüz çok açık. Biz bütün dünya ile entegre olmuş bir ülkeyiz. 60 civarında ülkeyi gezdim. Her yerde Türkler var. Türkler her yerde iş yapıyor. Maalesef kötü örnekleri var ama çok başarılı örnekler de var. Ve yetişmiş beyin gücüne iş gücüne müthiş derecede ihtiyaç var. Eğitim, eğitim, eğitim. Öğretmen adayları karşımda olduğu için bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Çiftçilik de yapsak, oto tamirciliği de yapsak, eğitimle alakalı bir faaliyet de yapsak, sağlıkla alakalı bir faaliyet de yapsak işin ucu gerçekten dönüp dolaşıp, eğitime dayanıyor. Değerli kardeşlerim sizler nesil yetiştireceksiniz. İnşallah temennimiz ve duamız belki bir daha hayat boyu karşılaşmayacağız ama gönlüm ve temennim, duam inşallah muradınız ne ise, gönlünüzün muradı ne ise en üst düzeyde onu gerçekleştirmeniz. Her şey gönlünüze göre olsun arkadaşlar. Sonsuz başarılar. Allah yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu.

Birlik Vakfı Başkanı Mustafa Bayraktar da tüm adaylara başarılar diledi.

Başkan Aktaş, daha sonra ders arasında memur adaylarına pilav, ayran ikram etti.